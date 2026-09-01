UFFICIALE - Mazzocchi al Venezia, il comunicato del Napoli: «In bocca al lupo» «Straordinaria abnegazione», così il comunicato della SSC Napoli per salutare Pasquale Mazzocchi

Ufficiale il trasferimento di Pasquale Mazzocchi in casa Napoli. Il terzino napoletano è stato ceduto al Venezia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Due stagioni con la maglia azzurra per lui con 54 presenze e la conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa Italiana.

Mazzocchi lascia Napoli, considerando anche l'acquisto di Costantino Favasuli nel suo ruolo. Il club azzurro ha annunciato il trasferimento tramite comunicato stampa sul proprio sito. Al Venezia Mazzocchi incontrerà il suo ex compagno di squadra Juan Jesus, da poco ufficializzato nel nuovo club.

Mazzocchi al Venezia: «Straordinaria abnegazione»

Di seguito il comunicato del club azzurro:

«La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Pasquale Mazzocchi al Venezia FC in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Mazzocchi ha collezionato 54 presenze in maglia azzurra contribuendo, con costante e straordinaria abnegazione, alla vittoria di uno scudetto e della Supercoppa italiana. In bocca al lupo, Pasquale!»