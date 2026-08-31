Calciomercato, niente Napoli: il calciatore ha scelto la Juventus! Le ultime Accostato al Napoli, il calciatore dalla Premier League ha scelto la Juventus di Luciano Spalletti

Ultimi giorni di mercato per poter chiudere eventuali operazioni anche in casa Napoli. Il mercato del club azzurro è stato segnato da obblighi di lista e di rientro in determinati parametri economici. In questa sessione estiva, il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso due colpi nel reparto difensivo: Costantino Favasuli e Benoit Badiashile.

Nonostante diversi nomi accostati al club azzurro, soprattutto per il reparto offensivo, in questo finale di mercato non sono attesi ulteriori colpi. L'ultimo acquisto è stato quello di Dinis Rodrigues, calciatore del Sion che verrà girato in prestito in Spagna. CLICCA QUI PER LEGGERE ALTRE INFORMAZIONI SU QUESTO CALCIATORE.

Woltemade sceglie la Juventus: prestito da 3,5 milioni

Uno degli ultimi nomi accostati alla SSC Napoli è stato quello di Nick Woltemade: un'operazione in prestito dal Newcastle. Il club della Premier League, però, ha stretto un accordo verbale con la Juventus. L'operazione, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sembra ormai essere conclusa.

Di seguito le ultime riportate da Fabrizio Romano su X:

La Juventus ha raggiunto un accordo verbale con il Newcastle per l'acquisto di Nick Woltemade, ci siamo! La sorprendente operazione di mercato, di cui si parlava già da ieri sera, è stata ufficializzata: Woltemade diventerà un giocatore della Juventus nell'ultimo giorno di mercato. Prestito di 3,5 milioni di sterline al Newcastle, senza opzione né obbligo di riscatto.