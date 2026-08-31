SSC Napoli, nuovo acquisto per gli azzurri: arriva un colpo in attacco! Colpo in attacco per il Napoli: chi è il nuovo acquisto del club azzurro?

Colpo in attacco per il Napoli in chiusura di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso l'acquisto dell'attaccante ventunenne Dinis Rodrigues dal Sion, valutato come un investimento per il futuro. Il calciatore portoghese, infatti, come riportato da Sky Sport, verrà rigirato in prestito in Spagna all'Eldense.

Di seguito quanto riportato da Fabrizio Romano su X:

Il Napoli ha raggiunto un accordo per l'acquisto dell'attaccante ventunenne Dinis dal Sion, considerandolo un investimento per il futuro. Dinis si unirà poi all'Eldense in prestito, come riportato da Sky Sport. Via libera per le visite mediche.

Chi è Dinis Rodrigues? Il nuovo acquisto del Napoli

Dinis Rodrigues è un calciatore portoghese, classe 2005, di ruolo attaccante centrale. Arriva al Napoli, ma il club azzurro ne acquisisce il cartellino, trasferendolo subito in prestito all'Eldense, squadra della Segunda Division spagnola. 21 anni, profilo di prospettiva con buone caratteristiche fisiche e da centravanti puro da area di rigore.

Di piede sinistro, Dinis Rodrigues è alto 1.87m ed ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile dello Sporting Braga. La scorsa estate è stato acquistato dal Sion, club svizzero, per 300.000 euro.