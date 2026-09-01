Chat WhatsApp per segnalare i posti di blocco: 300 indagati Indagini in corso dei Carabinieri

Una rete clandestina di monitoraggio stradale basata sul crowdsourcing digitale è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento, nello specifico dai militari della stazione di Vico Equense, in provincia di Napoli. Al centro dell'inchiesta c'è 'PDB Allert', una chat di WhatsApp creata ad hoc per eludere i controlli delle forze dell'ordine sul territorio della Costiera. Il gruppo, che contava circa 300 partecipanti attivi, funzionava come un vero e proprio sistema di allerta precoce per mappare gli spostamenti di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri.

La scoperta durante un blitz antidroga

L'operazione che ha portato alla luce il sistema di messaggistica non è nata da un controllo telematico, ma da un'attività di cronaca giudiziaria sul campo. I militari dell'Arma, impegnati in un servizio antidroga condotto simultaneamente in uniforme e in abiti civili, hanno sorpreso un giovane pusher di 20 anni subito dopo una cessione di stupefacenti: 40 grammi di droga venduti a un cliente per 400 euro in contanti.

Ad insospettire i Carabinieri durante le fasi dell'identificazione non è stato solo il possesso dello stupefacente, ma il continuo e anomalo trillo di notifiche proveniente dallo smartphone del giovane arrestato.

Dalla chat agli avvisi: come funzionava il network

L'ispezione immediata del telefono ha svelato la natura della chat e le sue rigide regole d'ingaggio, ben riassunte nella descrizione ufficiale del gruppo: "Non intasare con messaggi futili. Scrivere solo luogo posto di blocco e quale corpo (ps, gdf, carabinieri ecc.)". La rete di "sentinelle" garantiva un flusso costante di informazioni geolocalizzate, trasformando i 300 utenti in un sistema di sorveglianza reciproca. Dalle notifiche estratte dai dispositivi emergono dettagli inequivocabili come "CC alla fine di via Bagnulo, nascosti", oppure "Pdb cc piazza a Seiano", "CC in giro per piazza Mercato", "cc piazza Lauro" etc.

Gli sviluppi investigativi

L'inchiesta entra ora in una fase cruciale. Gli inquirenti stanno analizzando i log dei messaggi e i flussi di dati per identificare non solo gli amministratori che hanno fondato e gestito la chat, ma anche la posizione giuridica di tutti i 300 utenti iscritti. L'obiettivo è accertare se la condivisione sistematica di queste informazioni possa configurare reati specifici legati all'interruzione di pubblico servizio o al favoreggiamento, tracciando un confine netto tra la semplice condivisione social e una condotta penalmente rilevante volta a tutuelare traffici illeciti sul territorio.