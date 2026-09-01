Napoli-Bologna, biglietti in vendita da domani: info e prezzi Dal 2 settembre avrà inizio la vendita dei biglietti per Napoli-Bologna

Il calendario del Napoli - dopo la vittoria a Genova e la sconfitta in casa con il Como - prevede il big match di campionato contro l'Inter (sabato 5 settembre alle 18:00), l'esordio in Champions League contro l'Arsenal (il 9 settembre alle 21:00 al Maradona) e la gara interna contro il Bologna domenica 13 sempre alle 18:00.

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 2 settembre 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Bologna, match che si disputerà domenica 13 Settembre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Bologna: dal 2 settembre in vendita i biglietti

La vendita dei biglietti per il match contro il Bologna si articola in tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.

Dalle ore 12:00 di lunedì 7 Settembre 2026 e fino alle ore 12:00 di martedì 8 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3.

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 2 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 15:00 di martedì 8 Settembre 2026 e terminerà ad esaurimento posti.

Napoli-Bologna: i prezzi dei biglietti

Di seguito i prezzi dei biglietti: