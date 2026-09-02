Donna violentata al centro direzionale, Nappi: basta con le "terre di nessuno" Il Comune di Napoli faccia la sua parte per la sicurezza

"L’ennesimo episodio di violenza registrato al Centro Direzionale di Napoli impone un cambio di passo radicale da parte del comune rispetto ad aree della città che non possono continuare ad essere “terre di nessuno”, luoghi dove si impone soltanto la legge della sopraffazione.

Se oggi siamo arrivati a questi barbari livelli è soprattutto perché decenni di immobilismo, di indifferenza e di buonismo (anche nei confronti di extracomunitari irregolari) delle amministrazioni di sinistra hanno favorito il degrado e l'abbandono in interi quartieri.

Ora basta: il Comune faccia la sua parte per garantire sicurezza e vivibilità». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.