IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il miglior contratto Il ds Manna? "Il miglior contratto che ha firmato di recente è il suo...".

Quando uscirà questo pezzo la "gloriosa" campagna acquisti del Napoli si sarà conclusa senza un nulla di fatto. Proprio come avevo previsto due mesi fa. Per qualcuno ero prevenuto con Giovanni Manna, come lo ero stato con Antonio Conte. Ora che, a causa delle follie del secondo e - alla meglio - della scabrosa inesperienza del primo, il Napoli è di fatto fermo da due sessioni di mercato, chissà se coloro che mi ritenevano sopra le righe si ricrederanno. Mi consola Antonio Corbo quando scrive sul direttore sportivo che "spettava a lui segnalare le carenze del Napoli" e che "il miglior contratto che ha firmato di recente è il suo".