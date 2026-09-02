Nascondeva la droga negli slip: ventenne arrestato dai carabinieri Castellammare di Stabia: pusher in manette

E’ primo pomeriggio a Castellammare di Stabia e la pattuglia dei carabinieri della locale compagnia è in via delle Terme per un controllo alla circolazione stradale. Arriva un Sh, in sella due ragazzi. Il militare intima l’alt.

I ragazzi sono agitati, a tratti insofferenti. Uno dei due - il passeggero - ha un inconsueto rigonfiamento nel pantalone. Va approfondito il controllo. Negli slip nascondeva un panetto da 100 grammi, un involucro da 6 grammi circa di hashish e una busta in cellophane. Nel marsupio anche 245 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio è un 20enne della zona, incensurato.

Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.