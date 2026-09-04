Vico Equense: 5 piante di marijuana in due abitazioni Carabinieri arrestano un 32enne e denunciano un 33enne

Vico Equense. I carabinieri della locale stazione sono impegnati in un servizio ad hoc contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Siamo in una zona rurale, è tutto pronto. I militari bussano alla porta di un’abitazione. Ad aprire c’è un 32enne, già noto alle forze dell’ordine. Parte il controllo. All’interno del ripostiglio una busta con 17 dosi di marijuana, un contenitore con 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Ma la perquisizione non si ferma. L’abitazione è circondata da un terreno. Lo controllano fino a raggiungere una zona più isolata. Lì che i carabinieri trovano 4 piante di marijuana alte circa tre metri. 19 le infiorescenze totali.

Per il 32enne scattano le manette, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

I controlli proseguono. I militari sono pronti ad entrare in un’altra abitazione. All’interno un 33enne. I carabinieri perquisiscono tutti gli ambienti.

Di fronte al balcone c’è un terreno. Va controllato. Ben nascosta trovata una pianta marijuana alta circa 80 centimetri ma piena di infiorescenze, ne conta ben 47.