Somma Vesuviana: rocambolesca fuga a bordo di un camion, poi lo schianto Carabinieri arrestano un 33enne e denunciano una donna

È mattina a Somma Vesuviana e i carabinieri della locale stazione pattugliano le vie della cittadina quando nota un camion. La targa è quella diramata nelle ricerche. Quel mezzo, infatti, è stato rubato durante la notte.

I militari provano a fermarlo, ma il conducente tira dritto. Parte l’inseguimento per le strade del comune. A bordo ci sono un 33enne e una 30enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

La fuga, però, dura poco. Durante la corsa l’autocarro perde il controllo e finisce contro un muro in via Pomigliano. I carabinieri raggiungono il mezzo e li fanno scendere.

Dalle indagini effettuate i due avevano rubato il camion la sera prima. Il 33enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per furto. Anche la donna, denunciata, dovrà rispondere di furto.

L’uomo è ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.