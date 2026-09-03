Napoli, lista UEFA Champions League: tre calciatori esclusi Il Napoli ha presentato la lista Champions: tutti i calciatori che parteciperanno alla League Phase

Il Napoli esordirà in Champions League mercoledì 9 settembre alle 21:00 con l'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club azzurro ha presentato la lista ufficiale dei calciatori che parteciperanno alla prima fase di questa stagione della massima competizione europea.

La League Phase vede il Napoli scendere in campo contro Manchester City (A), Arsenal (H), Club Brugge (H), Porto (A), Villarreal (A), Bodo Glimt (H), Viking (H), Sabah (A). Otto partite valutate in un'unica classifica che decreterà chi andrà direttamente agli ottavi, chi passerà alla fase successiva e chi sarà squalificato.

Lista Champions: il Napoli esclude tre calciatori

Di seguito la lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno alla League Phase della Uefa Champions League:

5 BADIASHILE Benoit

31 BEUKEMA Sam

7 NERES David

14 CONTINI Nikita

27 ALISSON De Almeida Santos

11 DE BRUYNE Kevin

22 DI LORENZO Giovanni

2 FAVASULI Costantino

6 GILMOUR Billy

19 HOJLUND Rasmus

70 LANG Noa

68 LOBOTKA Stanislav

20 LUCCA Lorenzo

16 RAFA MARIN

8 MCTOMINAY Scott

1 MERET Alex

32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja

17 OLIVERA Mathias

21 POLITANO Matteo

13 RRAHMANI Amir

37 SPINAZZOLA Leonardo

26 VERGARA Antonio

99 ANGUISSA Frank Zambo

Il Napoli ha quindi escluso dalla lista: Alessandro Buongiorno, la cui stagione sarà profondamente segnata da un lungo infortunio, Luca Marianucci, anche lui attualmente fermo ai box, e Giovane, il quale ha subito oggi un intervento, ma tornerà disponibile dopo la sosta.