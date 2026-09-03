Napoli, lista UEFA Champions League: tre calciatori esclusi

Il Napoli esordirà in Champions League mercoledì 9 settembre alle 21:00 con l'Arsenal allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club azzurro ha presentato la lista ufficiale dei calciatori che parteciperanno alla prima fase di questa stagione della massima competizione europea.
La League Phase vede il Napoli scendere in campo contro Manchester City (A), Arsenal (H), Club Brugge (H), Porto (A), Villarreal (A), Bodo Glimt (H), Viking (H), Sabah (A). Otto partite valutate in un'unica classifica che decreterà chi andrà direttamente agli ottavi, chi passerà alla fase successiva e chi sarà squalificato.
Lista Champions: il Napoli esclude tre calciatori
Di seguito la lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno alla League Phase della Uefa Champions League:
- 5 BADIASHILE Benoit
- 31 BEUKEMA Sam
- 7 NERES David
- 14 CONTINI Nikita
- 27 ALISSON De Almeida Santos
- 11 DE BRUYNE Kevin
- 22 DI LORENZO Giovanni
- 2 FAVASULI Costantino
- 6 GILMOUR Billy
- 19 HOJLUND Rasmus
- 70 LANG Noa
- 68 LOBOTKA Stanislav
- 20 LUCCA Lorenzo
- 16 RAFA MARIN
- 8 MCTOMINAY Scott
- 1 MERET Alex
- 32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja
- 17 OLIVERA Mathias
- 21 POLITANO Matteo
- 13 RRAHMANI Amir
- 37 SPINAZZOLA Leonardo
- 26 VERGARA Antonio
- 99 ANGUISSA Frank Zambo
Il Napoli ha quindi escluso dalla lista: Alessandro Buongiorno, la cui stagione sarà profondamente segnata da un lungo infortunio, Luca Marianucci, anche lui attualmente fermo ai box, e Giovane, il quale ha subito oggi un intervento, ma tornerà disponibile dopo la sosta.