Napoli: sorpresa a cedere droga e arrestata Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato una 35enne, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Oronzo Costa, all’angolo con Vico dei Candelari, hanno notato una donna che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un uomo che si è poi allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

Gli operatori, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato la donna trovandola in possesso di 63 involucri di cocaina, 10 involucri di eroina e di 135 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.