Minaccia il suicidio: un poliziotto lo rassicura al telefono e lui desiste L'intervento di una pattuglia della polizia stradale di Napoli lo ha individuato e tratto in salvo

La polizia è intervenuta a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al centro operativo polizia stradale, relativa a una persona in forte stato di agitazione che, mentre si trovava sulla statale 7 IV, ha manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’operatore del centro operativo, dopo aver ricevuto la segnalazione e aver compreso la gravità della situazione, ha mantenuto costantemente il contatto telefonico con l’interessato instaurando con lui un dialogo improntato all’ascolto e all’empatia.

Attraverso tale attività, lo ha rassicurato cercando di dissuaderlo dal compiere qualsiasi gesto autolesivo. Contestualmente, l’operatore ha fornito alla pattuglia della sezione polizia stradale di Napoli, prontamente inviata sulla strada statale 7 IV, le informazioni necessarie per consentire agli operatori di individuare tempestivamente la persona.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti della pattuglia hanno preso contatto con l’interessato proseguendo l’attività di mediazione già avviata telefonicamente dall’operatore del Centro Operativo. Gli stessi, difatti, sono riusciti a instaurare un rapporto di fiducia con la persona convincendolo, dunque, a desistere dai propositi manifestati.

Grazie al tempestivo e coordinato intervento della polizia di Napoli attraverso l’attività dell’operatore del Cops e della pattuglia della sezione polizia stradale, la situazione è stata riportata alla calma riuscendo a scongiurare conseguenze per l’incolumità della persona.