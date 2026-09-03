Napoli, parco comunale Mascagna: di nuovo degrado e abbandono Aiuole brulle, servizi igienici chiusi e fontana con rifiuti e fioritura algale

"Come era prevedibile e ampiamente previsto, senza un'idonea manutenzione costante e senza una vigilanza attenta, il parco comunale Mascagna, oggetto di recenti lavori di riqualificazione, a poco più di un anno e mezzo dalla riapertura, avvenuta il 1° febbraio dell'anno scorso, alla presenza del sindaco e dell'assessore al ramo, manifesta di nuovo un totale degrado e abbandono.

Dal sopralluogo effettuato stamani è emerso molte delle aiuole c sono già senza un filo d'erba. Inoltre la maggior parte dei muretti sono di nuovo imbrattati con scritte e disegni mentre non ci sono bambini nell'area delle giostrine, poste su terreno battuto ed esposte totalmente al sole cocente. ù

Aspetto ancora più grave, in un parco che, anche a ragione delle ondate di calore di questo periodo e delle scuole chiuse, è frequentato quotidianamente da tanti bambini accompagnati ma anche da numerose persone anziane che passano la giornata prendendo il sole o giocando a carte, gli unici servizi igienici presenti sono chiusi anche se non si conoscono i motivi di tale chiusura, visto che non c'è alcun avviso al riguardo. Infine la fontana, posta nei pressi dell'ingresso su via Ruoppolo, è piena di rifiuti tra i quali anche due bottiglie vuole di birra che galleggiano su un'acqua di colore verdastro per la fioritura algale ".

A segnalare l'ennesima puntata dell'eterna telenovela che, negli ultimi anni, sta caratterizzando la vita dell'unico polmone di verde pubblico attrezzato posto in un'area densamente abitata, a confine tra i quartieri del Vomero e dell'Arenella, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale, nel corso dei lunghi 17 mesi di chiusura del parco Mascagna per i lavori di riqualificazione, ha condotto una vera e propria battaglia, insieme ai residenti, con petizioni, sit-in e comunicati stampa per denunciare i ritardi che si andavano sommando nella riapertura del parco comunale.

"Va rimarcato - afferma Capodanno - che i lavori di riqualificazione del parco, che occupa una superficie di circa 12.000 mq, sono costati alla collettività circa 600mila euro finanziati con fondi della Città Metropolitana di Napoli. Diversi gli interventi previsti nel progetto originario, in uno alla sostituzione di numerose alberature e alla ricostruzione del manto erboso, tra i quali la revisione e il rifacimento di muretti e balaustre, il ripristino dell’impianto di irrigazione, il rifacimento delle pavimentazioni, la riqualificazione delle aree giochi, il ripristino del campo polifunzionale, le opere in ferro, l'impianto di illuminazione e quello idrico e l'integrazione di arredi e segnaletica, oltre alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e alla riqualificazione dei locali adibiti a spogliatoi, uffici e servizi igienici.

Inoltre - continua Capodanno - una parte delle somme stanziate, quasi 100mila euro, era destinata alla riattivazione della fontana, realizzata dall'azienda speciale Abc Napoli. Ma senza una manutenzione, per effettuare la quale occorrono personale e risorse economiche, usando specifici prodotti, le fontane, come dimostrano tanti altri esempi presenti in Città, l'ultimo dei quali proprio la fontana posta nel parco Mascagna, sono destinate riempirsi di rifiuti e di alghe.

Quanto riscontrato oggi - afferma Capodanno - rinfocola le tante polemiche sollevate nel corso del lungo periodo di chiusura, dal momento che sono rimaste senza risposte alcune questioni sulle quali chiediamo da tempo di fare chiarezza, anche attraverso indagini da promuovere sia da parte della magistratura inquirente che di quella contabile".

Sulle questione sollevate Capodanno lancia l'ennesimo appello al sindaco Manfredi e all'assessore al verde, Santagada, affinché si proceda in tempi rapidi a fare eseguire tutti i lavori necessari al parco Mascagna con particolare riguardo al ripristino del manto erboso, alla manutenzione e pulizia costante della fontana e alla riapertura dei servizi igienici, previa riparazione dei guasti.