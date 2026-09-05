Pistola giocattolo in pugno, prova a rapinare un minimarket: arrestato 16enne Immediato l'intervento dei carabinieri dopo la segnalazione del cassiere

I carabinieri della stazione di Poggiomarino, hanno arrestato un sedicenne gravemente indiziato in ordine al reato di tentata rapina, avvenuta in un supermercato.

L’immediato intervento dei militari è avvenuto a seguito della segnalazione pervenuta dal cassiere dell’attività commerciale, dopo che il minore ha tentato di farsi consegnare il denaro in cassa puntandogli contro una pistola.

Solo l’opposizione del commesso ha permesso di non perpetrare la rapina, mettendo in fuga il giovane, poi individuato e fermato dai carabinieri. Gli stessi hanno, poi, appurato che l’arma in suo possesso era una pistola giocattolo.

Gli accertamenti condotti, corroborati dalle dichiarazioni di testimoni e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza del supermercato, hanno consentito di perfezionare i gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza “Colli Aminei”, in attesa di giudizio.