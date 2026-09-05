Sorpreso con la droga: manette per un 29enne L'intervento degli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia

La polizia ha arrestato un 29enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sapri, all’angolo con via Casanova, hanno notato l'uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona. In quei frangenti, i due, accortisi della presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga in direzioni differenti.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato il 29enne poco distante, trovandolo in possesso di 5 involucri di hashish del peso complessivo di circa 15 grammi e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.