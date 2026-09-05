Porta Capuana: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette ai polsi di un 42enne

La polizia ha arrestato un 42enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato il predetto che, dopo aver prelevato un involucro dal manto erboso, l’ha consegnato ad un soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, hanno raggiunto e bloccato sia il 42enne, che è stato trovato in possesso di 40 euro, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, sul manto erboso, 6 involucri di cocaina/crack.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.