McTominay, slitta la data del rientro: ecco quando potrebbe tornare lo scozzese TuttoSport prolunga le tempistiche di rientro di Scott McTominay: quando potrebbe tornare in campo?

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Scott McTominay in questo avvio di campionato e di Champions League - mercoledì 9 settembre c'è la prima con l'Arsenal di Arteta. Il centrocampista scozzese, a causa dell'insorgenza di una lieve aritmia benigna, deve sottoporsi a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA).

McTominay ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera di non essere preoccupato per l'operazione e che quest'ultima si fosse ormai resa necessaria a causa di alcuni episodi avvenuti anche durante il Mondiale. La nota medica del Napoli prevedeva il rientro del calciatore per dopo la sosta, ma i tempi potrebbero allungarsi.

McTominay si opererà a Liverpool: i tempi di recupero

Secondo quanto pubblicato sull'edizione odierna di TuttoSport, il calciatore non si opererà in Italia, ma in una clinica a Liverpool, in accordo con la SSC Napoli. L'operazione verrà effettuata settimana prossima e questo slitterà ulteriormente i tempi di rientro di McTominay in campo. Un'assenza importante sullo scacchiere di mister Allegri.

Il quotidiano parla di un rientro previsto per inizio novembre e quindi di 11 possibili partite saltate per Scott McTominay. Lo scozzese potrebbe rientrare tra Juventus-Napoli e la sfida di Champions League contro il Porto.