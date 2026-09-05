Napoli: studentessa investita sul Lungomare è grave, caccia al pirata 24enne travolta da un pirata della strada in viale Anton Dohrn

Dramma della strada ieri sera a Napoli, dove una studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, è stata investita da un'auto pirata in viale Anton Dohrn. Le sue condizioni sono gravissime. L'episodio è avvenuto intorno alle 23:00. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in compagnia di un gruppo di amici e stava attraversando la carreggiata, muovendosi dal lato del mare verso la Villa Comunale.

Mentre si trovava al centro della strada, è stata violentemente travolta da una vettura che procedeva in direzione di piazza della Repubblica. Il conducente, anziché fermarsi per prestare i primi soccorsi, ha proseguito la sua marcia dandosi alla fuga.

I soccorsi e le indagini

Immediato l'intervento del personale sanitario del 118, che ha trasportato d'urgenza la ragazza all'Ospedale del Mare, dove attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto. Gli investigatori stanno già ascoltando i numerosi testimoni presenti sul posto e, elemento chiave per le ricerche, stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire al modello del veicolo e identificare il responsabile della fuga. La caccia al pirata della strada è ora aperta: chiunque abbia informazioni utili è invitato a collaborare con le forze dell'ordine.