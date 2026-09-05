Inter-Napoli, Chivu su Allegri: «Contro di lui l'anno scorso non abbiamo vinto» Chivu su Inter-Napoli e su Allegri: «Ho grande stima di Allegri, non dimentico cosa ha fatto»

Il Napoli si prepara ad affrontare l'Inter nel big match di oggi alle 18:00 allo Stadio Meazza di Milano. Cristian Chivu ha presentato la partita in conferenza stampa alla vigilia della gara. «Come sta la squadra? Fiduciosa, ha lavorato bene. Abbiamo cominciato bene con Monza e Cagliari cercando di mettere in mostra le nostre caratteristiche, non siamo al massimo della condizione ma stiamo recuperando», ha detto il tecnico.

«Allegri preparerà tutto, ha una certa esperienza. Noi dobbiamo essere noi: la determinazione, il coraggio, la voglia di dominare non dobbiamo mai perderla. Questa squadra ha un'identità ben precisa. L'anno scorso ho fatto degli errori ma spero di aver imparato», ha detto Chivu sulla partita.

Chivu su Allegri: «Ho grande stima per lui»

Chivu ha parlato anche di Massimiliano Allegri: «Io sono uno di quelli che, per quello che rappresenta Allegri per il calcio italiano, ha una stima altissima per lui. Spesso qualcuno mette in discussione cosa rappresenta, ma non dimentico sei scudetti, due finali di Champions fatte, tanti trofei».

«Non serve ricordare che l’anno scorso con lui non abbiamo vinto, è un dato di fatto. Ci siamo rialzati e abbiamo continuato verso il nostro grande obiettivo: è una maratona e alcune partite si possono perdere. Fa male in certi casi, ma non abbiamo perso di vista l’obiettivo e l’abbiamo raggiunto nonostante qualche sconfitta, arrivate soprattutto contro Allegri.?Sia noi che il Napoli abbiamo l’ambizione giusta nel proseguire questo cammino e far vedere che siamo competitivi fino in fondo».