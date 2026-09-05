Non c'è niente da fare, il Napoli di questa stagione sembra destinato all'anonimato. Lo ha certificato proprio il suo direttore sportivo Giovanni Manna, quando in una intervista a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio ha affermato che la mancanza di fuochi pirotecnici nella campagna acquisti appena conclusasi è stata semplicemente dovuta al fatto che era stato svolto "un lavoro importante e anche sostanzioso negli anni precedenti". In altre parole, ha confermato che "senza soldi non si cantano messe". Il DS non dice però che i calciatori presi da lui negli ultimi due anni sono risultati tutti o quasi dei fallimenti.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Destinato all'anonimato
Anche il ds Manna ha ammesso che non ci sono stati fuochi pirotecnici nella campagna acquisti...
Napoli.