IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Destinato all'anonimato Anche il ds Manna ha ammesso che non ci sono stati fuochi pirotecnici nella campagna acquisti...

Non c'è niente da fare, il Napoli di questa stagione sembra destinato all'anonimato. Lo ha certificato proprio il suo direttore sportivo Giovanni Manna, quando in una intervista a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio ha affermato che la mancanza di fuochi pirotecnici nella campagna acquisti appena conclusasi è stata semplicemente dovuta al fatto che era stato svolto "un lavoro importante e anche sostanzioso negli anni precedenti". In altre parole, ha confermato che "senza soldi non si cantano messe". Il DS non dice però che i calciatori presi da lui negli ultimi due anni sono risultati tutti o quasi dei fallimenti.