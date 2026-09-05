Ischia: dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Reati commessi tra il 2016 e il 2010 a Casamicciola Terme e Ischia

La polizia ha arrestto un 43enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato di Ischia e della locale squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso lo scorso 24 luglio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni, 2 mesi di reclusione per i reati di evasione, lesioni personali e furto commessi tra il 2016 e il 2010 a Casamicciola Terme e Ischia.