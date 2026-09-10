Napoli, scia di sangue: due morti in poche ore sulle strade Muore un ciclista 63enne travolto da uno scooter in via Vespucci,

Napoli si risveglia ancora una volta stretta nel dolore e nella rabbia per una scia di sangue che sembra non avere fine. Le strade della città si confermano un teatro di pericolo costante, dove la distrazione, l'alta velocità e il mancato rispetto delle regole continuano a spezzare vite innocenti. A distanza di poche ore dalla tragica scomparsa di Rebecca Pepe - la 24enne di Lecce travolta da un'auto pirata e morta dopo giorni di agonia - un nuovo dramma si è consumato sull'asfalto partenopeo, costando la vita a un uomo di 63 anni.

La tragedia in via Vespucci: un altro bollettino di guerra

Erano da poco passate le 19:30 quando, in via Amerigo Vespucci, a due passi dall'ospedale Loreto Mare, la strada è tornata a tingersi di nero. Un uomo classe 1962, a bordo di una bicicletta a pedalata assistita, è stato travolto da uno scooter guidato da due giovani. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: il ciclista è caduto rovinosamente al suolo, morendo sul colpo. Il motorino, fuori controllo, ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un mezzo in sosta, mentre i due ragazzi a bordo sono rimasti feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un tratto di strada tristemente noto per la sua pericolosità, tanto che l'emergenza è apparsa evidente quando, pochi istanti dopo, con i mezzi della Polizia Municipale ancora sul posto per i rilievi, si è verificato un nuovo scontro sul lato opposto della carreggiata, per fortuna senza feriti. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti, che analizzeranno le telecamere di videosorveglianza per accertare se all'origine dell'impatto vi fosse l'alta velocità, in un momento in cui le strade cittadine apparivano insolitamente semivuote per via della concomitanza con la partita del Napoli.

Il dolore e la generosità: l'ultimo atto d'amore di Rebecca

Il nuovo lutto si intreccia indissolubilmente con il dramma che ha colpito la comunità di Lecce e la stessa Napoli per la morte di Rebecca Pepe. La giovane pasticcera 24enne, arrivata in città per una vacanza spensierata con gli amici, ha perso la vita dopo cinque giorni di disperata lotta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del Mare, a Ponticelli. Era stata investita in viale Anton Dohrn da una Citroën C1 guidata da un diciannovenne napoletano, fuggito dopo l'impatto e costituitosi ore dopo (la cui posizione si è aggravata in omicidio stradale con l'accusa di fuga e omissione di soccorso).

Mentre i familiari - il padre Mauro, la madre Elisabetta e il piccolo fratellino - invocano giustizia e interventi concreti per fermare la strage stradale, la memoria di Rebecca vivrà attraverso un gesto di straordinaria generosità. Come espresso dai genitori e dall'avvocato della famiglia, la giovane aveva manifestato in vita il desiderio di donare gli organi. Dopo l'accertamento della morte cerebrale, la sua famiglia ha autorizzato l'espianto: un "ultimo atto d'amore" che permetterà di ridare speranza ad altre vite.

L'appello disperato delle famiglie e la questione sicurezza

Due tragedie profondamente diverse nella dinamica ma unite dallo stesso filo rosso: la fragilità della vita umana di fronte a condotte di guida irresponsabili e a un'urbanistica che fatica a proteggere i soggetti più deboli, come pedoni e ciclisti. Le parole dei cari di Rebecca non suonano come una richiesta di vendetta, ma come un grido d'aiuto disperato affinché nessun'altra famiglia debba più piangere un figlio sull'asfalto. Napoli si ritrova così a fare i conti con un'emergenza stradale non più procrastinabile, dove il diritto alla mobilità e alla sicurezza urbana deve tornare a essere la priorità assoluta di un'intera comunità.