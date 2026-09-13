Lite davanti al bar finisce a colpi di pistola: ferito un 27enne La vittima, trasportata in ospedale, sarebbe estranea alla vicenda: indagano i carabinieri

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti poco prima delle 3 di notte all’ospedale "Maresca" per la segnalazione di una persona ferita da colpo d’arma da fuoco.

Poco prima un 27enne incensurato del posto era stato colpito da un proiettile al piede destro. Non in pericolo di vita, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano accaduti nei pressi di un bar a via Marconi. Ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi e qualcuno avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco colpendo il 27enne. Stando ai primi accertamenti da parte degli investigatori, sembra che il 27enne sia estraneo alla vicenda e sia stato ferito per errore.

Durante il sopralluogo sul posto, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9. Indagini in corso per chiarire la dinamica