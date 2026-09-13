IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cambio di direzione Le difficoltà degli azzurri e le responsabilità tecniche e societarie

Leggo atterrito il cambio di direzione della stampa locale sulle difficoltà del Napoli. Si sta progressivamente spostando il serio problema della insipienza della squadra partenopea da Giovanni Manna alla società. Di fatto ad Aurelio De Laurentiis.

Le cose non stanno esattamente così. Il direttore sportivo ha scelto, certo col presidente, Antonio Conte, da cui in gran parte le difficoltà odierne derivano, avallandone peraltro pedissequamente le scelte suicide (per gli azzurri).

Ma ha fatto di più. Ha caldeggiato la trionfale (per lui) venuta di Massimiliano Allegri, che con i calciatori a disposizione del Napoli - e non sostituiti - non c'entra nulla.