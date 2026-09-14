Vomero paralizzato, Capodanno: "Sicurezza annunciata ma vigili urbani assenti" "Le riunioni non bastano: servono zone rosse e interventi coordinati"

"Ieri sera la collina vomerese è ripiombata nel caos più totale. Il traffico è rimasto paralizzato per ore lungo l’asse compreso tra piazza Medaglie d’Oro e piazza Vanvitelli, con automobilisti bloccati e residenti esasperati".

È quanto denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, intervenendo sui gravi problemi di viabilità che continuano a ripetersi nel Vomero e nell’Arenella.

"La situazione - sottolinea Capodanno - è stata aggravata dalla carenza di vigilanza urbana. Numerose auto lasciate in sosta vietata hanno contribuito a ingolfare la circolazione, ma non è stato possibile rimuoverle tempestivamente. I carri attrezzi, infatti, non possono operare senza l’assistenza della Polizia municipale. Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti: strade trasformate in un imbuto e un intero quartiere paralizzato.

A questo punto - prosegue il presidente del Comitato - viene spontaneo chiedersi a cosa siano serviti gli annunci e l’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale ha partecipato anche l’assessore comunale alla polizia municipale e alla legalità, De Iesu. Se questo è il risultato concreto, non c’è che da essere profondamente delusi".

Per Capodanno, "non bastano più riunioni, comunicati e promesse. Occorre una presenza costante e organizzata della Polizia municipale, soprattutto nei fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso, quando la viabilità della municipalità collinare viene messa a dura prova".

"Ribadiamo con forza - puntualizza Capodanno - la necessità di individuare e istituire vere e proprie zone rosse nell’ambito della municipalità collinare, a partire da piazza Vanvitelli e dalle strade circostanti, senza escludere piazza Medaglie d’Oro e gli altri punti maggiormente esposti al fenomeno della sosta selvaggia e del congestionamento del traffico, oltre che dalla presenza delle famigerate baby gang, come nell'area circostante il parco Mascagna".

"In queste aree - aggiunge - devono essere garantiti controlli continui, interventi rapidi sulle soste vietate, rimozioni immediate dei veicoli che ostacolano la circolazione e un coordinamento effettivo tra Polizia municipale, carri attrezzi e le altre forze impegnate sul territorio".

"Il Vomero non può essere trattato come una zona franca - conclude Capodanno - né i cittadini possono continuare a pagare il prezzo dell’assenza di controlli. Se le istituzioni non sono in grado di assicurare una presenza adeguata proprio nei luoghi e negli orari più critici, allora abbiano il coraggio di dirlo chiaramente. Ma non si continui a prendere in giro una comunità che chiede soltanto il rispetto delle regole e il diritto elementare a potersi liberamente muovere a tutte le ore del giorno e della notte".

Il problema della congestione viaria nel quartiere collinare è stato già oggetto di numerose segnalazioni e denunce pubbliche del Comitato, che ha più volte richiamato la necessità di potenziare e organizzare meglio il servizio della Polizia municipale nei momenti di maggiore affluenza, senza però che siano state adottati, a tutt'oggi, i provvedimenti del caso. Sotto accusa ancora una volta l'amministrazione comunale partenopea, segnatamente l'assessore alla polizia municipale e alla legalità, Antonio De Iesu.