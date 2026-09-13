Napoli-Bologna 1-0: Favasuli serve l'assist per Lobotka! Allegri torna a vincere Il Napoli vince contro il Bologna: è di Lobotka la rete della vittoria che vale i tre punti

Il Napoli è tornato ai tre punti nella serata di oggi contro il Bologna. Gli azzurri di Massimiliano Allegri, con una partita di aggressione ed intensità, hanno riportato la vittoria al Maradona grazie al gol di Lobotka su assist di Favasuli al 66' minuto. Esordio in campionato per il terzino dal Catanzaro, che ha sostituito Politano giocando in una posizione più avanzata rispetto al suo pregresso.

1.81 xG realizzati dal Napoli che, con 4 grandi occasioni e 14 tiri totali, gestisce la gara rendendo inoffensivo il Bologna. La squadra di Domenico Tedesco, segnata anche da assenze importanti, si affaccia all'area difesa da Milinkovic-Savic principalmente negli ultimi minuti di gara. Nulla di rischioso per il Napoli che difende e conquista tre punti fondamentali per la classifica.

Napoli-Bologna: i numeri e la partita in breve

4-3-3 per il Napoli di Allegri che punta su Savic tra i pali (assente Meret) e su Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a completare il comparto difensivo. Doppio play per il centrocampo con Lobotka, Gilmour e Kevin De Bryne - che si mette in mostra realizzando una prestazione di spessore. L'attacco vede Politano, Hojlund e Vergara nello schieramento di inizio partita. Buona la prova anche di Antonio Vergara, che spazia tra il centro del campo e l'ampiezza di sinistra nei 45' minuti di gioco da lui disputati. Dieci i calci d'angolo battuti dal Napoli contro i zero del Bologna.

All'inizio della seconda frazione di gioco i primi cambi per Massimiliano Allegri, che schiera Favasuli - autore dell'assist del gol - e Noa Lang in favore di Politano e Vergara. Quattro le sostituzioni totali del tecnico azzurro che al 75' inserisce Lorenzo Lucca (per Hojlund) ed all'88' Mathias Olivera per Kevin De Bruyne - che chiede il cambio per crampi. Al 66' minuto l'azione del gol con Costantino Favasuli che dalla destra trova l'inserimento sul primo palo di Stanislav Lobotka. Tiro preciso che passa sotto le gambe di Pessina e vantaggio del Napoli.

Gli azzurri custodiscono il vantaggio e lo difendono, soprattutto negli ultimi minuti di gara, portando nuovamente la vittoria al Maradona. Tre punti che portano il Napoli a quota sei dopo quattro giornate di Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Vergara. All. Allegri.

A disposizione: Pugliese, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Olivera, Lucca, Beukema, Lang.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco.

A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Moro, Mbangula, Casale, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.