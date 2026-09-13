Napoli-Bologna, Allegri nel post partita: «Serve questa rabbia!» Tre punti per il Napoli contro il Bologna, Allegri nel post gara: «Bisogna avere chiaro l'obiettivo»

Il Napoli ha vinto contro il Bologna questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona per 1-0. Vittoria di misura che restituisce entusiasmo all'ambiente e consente alla squadra di conquistare tre punti importanti in ottica classifica. È di Lobotka la rete che decide la partita su assist di Costantino Favasuli.

Il prossimo appuntamento in calendario per gli azzurri è contro la Fiorentina in trasferta domenica 20 settembre alle 12:30.

Allegri post Napoli-Bologna: «Questione di testa...»

Il tecnico azzurro ha parlato nel post partita in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti ed analizzando la gara. Di seguito le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa post partita:

«Favasuli? Può giocare alto, da quinto e offensivo, perché è molto aggressivo e riesce a tenere la squadra alta. Ma in futuro credo che dovrà giocare da terzino. È un cavallo giovane, forse non si aspettava neanche lui di arrivare a Napoli, ma non dimentichiamoci che anche Politano e Spinazzola hanno fatto quello che dovevano fare. Anche Lang è entrato bene, ma deve essere molto più decisivo. È una questione di testa e non di tecnica».

«I risultati non sono arrivati perché ci è mancata un po' di rabbia. Anche oggi abbiamo subito dei cross nel finale del primo tempo che potevamo pagare: dobbiamo migliorare su questo aspetto. Con la stessa rabbia e voglia non so come sarebbe finita con Inter e Como. Dobbiamo avere chiaro l'obiettivo: essere competitivi e lottare con le altre e lottare per passare il turno in Champions. Con questa rabbia di oggi, con le qualità tecniche che hanno i ragazzi, è più facile portare a casa le partite».