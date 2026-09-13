Favasuli, che esordio contro il Bologna! Le sue parole: «Sono contento!» Favasuli in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Bologna: «La strada è lunga...»

Assist alla sua prima in campionato per Costantino Favasuli che, al 66' minuto, serve dalla destra Stanislav Lobotka che trova il gol attaccando il primo palo. Esordio importante per il terzino, che sostituisce Matteo Politano all'inizio del secondo tempo, giocando quindi in una posizione più avanzata rispetto a quanto fatto con il Catanzaro.

Allegri nel post partita ha parlato così del calciatore italiano classe 2004: «Favasuli? Può giocare alto, da quinto e offensivo, perché è molto aggressivo e riesce a tenere la squadra alta. Ma in futuro credo che dovrà giocare da terzino. È un cavallo giovane».

Favasuli in conferenza: «Ringrazio mister e squadra»

Il calciatore ha parlato in conferenza stampa post Napoli-Bologna. Di seguito le sue parole:

Mi sono fatto trovare pronto, mi aiutano tutti e devo ringraziare mister e squadre per la fiducia. Sono contento di quel po' che ho fatto, sono entrato bene ma la strada è lunga e la cosa più importante è la vittoria.

Nazionale? Un sogno di tutti, per me sarebbe incredibile. L'ho vissuta con Baldini ed è stato un sogno, sarebbe unico tornarci ma ora mi concentro sul Napoli. Magari un giorno sarebbe un sogno.

In cosa posso migliorare ancora? Per ora direi tutto, dal comportamento alla mentalità. Con questi campioni devi essere una spugna, Di Lorenzo mi sta aiutando tanto e ci sono campioni incredibili. Lo stesso Allegri è fortissimo, e io devo migliorare in tantissime cose. A chi mi ispiro? Di Lorenzo e mi piace molto Cancelo.