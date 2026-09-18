Napoli, Vomero: controlli della polizia nel quartiere In campo il reparto prevenzione crimine Campania

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero ed in particolare nell’area del parco Mascagni e nelle vie Luca Giordano e Scarlatti.

Gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 198 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllato 75 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 9 violazioni del codice della strada.

Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato sette esercizi commerciali; alcuni dei titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico

Infine, 6 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.