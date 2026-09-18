Napoli, Vomero: controlli della polizia nel quartiere

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero ed in particolare nell’area del parco Mascagni e nelle vie Luca Giordano e Scarlatti.
Gli agenti del locale commissariato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e personale della polizia locale, hanno identificato complessivamente 198 persone, di cui 51 con precedenti di polizia, controllato 75 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 9 violazioni del codice della strada.
Ancora, nel corso del servizio, gli agenti hanno controllato sette esercizi commerciali; alcuni dei titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico e per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico
Infine, 6 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.