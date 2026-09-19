San Giuseppe Vesuviano: non si ferma all'alt: inseguito e arrestato Guida senza patente e auto sprovvista di polizza assicurativa

La polizia ha arrestato un 36enne, per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso sono state contestate violazioni per guida senza patente e per autovettura sprovvista di polizza assicurativa.

In particolare, gli agenti del commissariato San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Astalonga a San Giuseppe Vesuviano, hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli operatori, unitamente agli agenti dei commissariati di Nola, Pompei e Torre Annunziata, giunti in ausilio, hanno intrapreso un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, lo stesso è stato rintracciato a Palma Campania con l’autovettura in panne, dopo aver impattato contro un guardrail, ed è stato bloccato.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato non solo che l’autovettura era sprovvista di polizza assicurativa ma anche che lo stesso era sprovvisto di patente di guida. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.