VIDEO | Sequestrata oltre una tonnellata e mezzo di sigarette di contrabbando L'operazione della Finanza: sigilli a pacchetti di Winston e Marlboro, una persona in manette

Oltre una tonnellata e 600 chilogrammi di sigarette di contrabbando sono stati trovati e sequestrati in un deposito a Giugliano in Campania, nell'hinterland a nord del capoluogo partenopeo. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, che ha arrestato un 52enne napoletano, con precedenti specifici, per detenzione di tabacco in regime di contrabbando doganale e sottrazione al pagamento dell'accisa.

LA DINAMICA DEL BLITZ

L'operazione è stata messa a segno dai finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, che hanno intercettato e seguito un furgone diretto verso i box seminterrati di un condominio. Il blitz è scattato nel momento in cui il conducente era intento a prelevare da un box e caricare sul furgone varie casse di sigarette.

LA PERQUISIZIONE E IL RITROVAMENTO

Le successive perquisizioni in un deposito nella disponibilità dell'uomo hanno consentito di rinvenire 150 casse di sigarette, per un totale di oltre 1.600 chili. I tabacchi, secondo quanto accertato, erano stati introdotti nel territorio nazionale senza il pagamento dell'accisa. Le "bionde" rinvenute, riproducenti i marchi "Winston" e "Marlboro", sono state sequestrate insieme al box auto dove sono state trovate.