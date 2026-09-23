Napoli, salta il consiglio comunale, Pd: "Assenze inaccettabili in maggioranza" Il capogruppo dem Acampora chiede "più rigore nell'interesse della città"

"La mancanza del numero legale e la conseguente seduta deserta del consiglio comunale di questa mattina rappresentano l’ennesimo episodio che come consiglieri del Partito Democratico sentiamo il dovere di stigmatizzare come inaccettabile. Purtroppo le nostre sei presenze non sono state sufficienti, complici le numerose e ingiustificate defezioni nella maggioranza.

E' necessario ritrovare subito un maggiore rigore istituzionale dei singoli consiglieri, per portare avanti in questi mesi il nostro importante lavoro per la città".

Così in una nota il gruppo dem nell'assise partenopea (Acampora, Amato, Clemente, Esposito A., Esposito P., Nugnes, Vitelli).

"Nella seduta di oggi c'erano delibere fondamentali da discutere e approvare, tra le quali quella sull'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2027/2029, la delibera per l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa necessari a finanziare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027 per gli studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche, così come quella per gli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nido Callas e nido lotto O nella Municipalità 6 - precisano i consiglieri PD.

Ci auguriamo che nella prossima seduta del 29 settembre la maggioranza dimostri compattezza e responsabilità".