Rubano auto e precipitano in una scogliera: tre giovani vivi per miracolo Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe una bravata finita male

Una bravata finita nel peggiore dei modi quella avvenuta nella notte a Forio d'Ischia, dove tre giovani del posto sono rimasti feriti dopo essere precipitati con un'auto lungo una scogliera. Si tratta di due ragazzi di 18 anni e di un minorenne di 17 anni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i tre si sarebbero impossessati dell'auto di una donna che aveva lasciato il veicolo con le chiavi inserite. Dopo essersi allontanati a bordo della vettura, il mezzo è precipitato lungo una scogliera.

I soccorsi hanno trasferito i feriti nei diversi ospedali della provincia. Uno dei due 18enni è stato ricoverato all'Ospedale del Mare, mentre l'altro è stato trasportato al Cardarelli: entrambi sono in prognosi riservata. Il 17enne è invece ricoverato all'ospedale Rizzoli, dove resta in osservazione.

Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Ischia, impegnati a ricostruire con esattezza quanto accaduto e a verificare l'ipotesi del furto dell'autovettura.