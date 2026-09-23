IL PIZZINO di Gerardo Casucci: L'esatto contrario Paradossale che sia Allegri a essere scontento dell'atteggiamento del presidente De Laurentiis

Leggo sulle pagine sportive dell'inserto napoletano di un noto giornale nazionale che Massimiliano Allegri sarebbe "scontento" di Aurelio De Laurentiis. E ciò a causa della scarsa vicinanza dimostrata da quest'ultimo nei confronti della squadra di sua proprietà, tra un'assenza e l'altra al Maradona, e un silenzio e l'altro, che fosse di persona, telefonico o per mandato a (non) dire. Premesso che trovo poco verosimile questa narrazione dei fatti, resta la grande anomalia qui riportata: non è il tecnico a potersi costernare per il suo datore di lavoro, ma l'esatto contrario. Checché ne dicano i difensori a oltranza del mister azzurro.