Napoli, sorpreso mentre forzava un'auto in sosta per rubarla: arrestato Per compiere il furto era arrivato a bordo di un’auto rubata

Un uomo di 41 anni, napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli per tentato furto aggravato.

Quando i carabinieri lo hanno bloccato, l'uomo si trovava a bordo di un'altra auto, risultata anch'essa rubata. Per questo motivo dovrà rispondere anche di ricettazione.

Intorno alle 2:20, una pattuglia del nucleo operativo percorre via Sartania quando nota, in un'area di parcheggio comunale, una Renault Clio grigia ferma accanto a una nissan Qashqai nera che, pur a luci spente, aveva il motore acceso e uno sportello aperto.

Avvicinandosi, i militari si accorgono che il finestrino anteriore sinistro della Qashqai era stato infranto. Un dettaglio che, unito alla posizione sospetta della Clio, ha consigliato i carabinieri ad approfondire immediatamente la vicenda.

Nel frattempo un uomo tentava di allontanarsi dalla Qashqai aprendo lo sportello anteriore destro, ma veniva bloccato sul posto. É lui il 41enne poi arrestato.

Perquisito, viene trovato in possesso di una spilla e tre orecchini in oro con brillantini. Sono oggetti che lo stesso ha ammesso di aver rubato in precedenza da un'altra vettura. Il tutto viene sequestrato.

Il sopralluogo sull'auto e nell'area circostante ha consentito inoltre di recuperare all'interno della Qashqai, tra i frammenti di vetro a terra, la spranga di ferro utilizzata per infrangere il finestrino.

L’uomo era a arrivato con una Renault Clio. Sentito sul punto, il 41enne ammetteva con disinvoltura di averla rubata due o tre giorni prima in via San Donato e di utilizzarla da allora regolarmente. L’auto, in effetti, era stata rubata il 21 settembre scorso e veniva quindi restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio