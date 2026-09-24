Incendio Napoli-via Nuova delle Brecce: l'ultimo bollettino dell'Arpac

Sono disponibili i risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio divampato la sera dello scorso 21 settembre nel sito di un’azienda di via Nuova delle Brecce nella periferia est di Napoli (si rimanda ai precedenti comunicati per un quadro più ampio dell’intervento svolto dall’Agenzia).
I dati, aggiornati alla mattina di ieri, evidenziano concentrazioni inferiori al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica: la sommatoria delle concentrazioni degli inquinanti monitorati è risultata pari a 0,082 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente) a fronte di un valore indicato dal LAI, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca, pari a 0,150 pg/Nm3 I-TEQ.
Gli accertamenti sono tuttora in corso: eventuali ulteriori risultati di rilievo verranno diffusi non appena disponibili.