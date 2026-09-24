Arrestato per rapina, si scaglia a calci e pugni contro la volante della polizia Movimentato arresto della polizia a Barra

La polizia ha arrestato un 36enne, per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento beni della pubblica amministrazione.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato San Giovanni Barra, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando una persona poco distante, ha raccontato che la stessa, poco prima, l'aveva minacciato e spintonato, sottraendogli il denaro in suo possesso.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il 26enne con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, una volta all’interno dell’auto di servizio, il 36enne ha continuato nella sua condotta violenta sferrando calci e pugni contro la portiera della volante, danneggiandola.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.