Procida, una pistola nascosta nell’accappatoio: carabinieri arrestano un 51enne L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti baliscici

I carabinieri della stazione di Procida hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni ed omessa denuncia di arma un 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno organizzato un servizio ad hoc. È tutto pronto. L’obiettivo: un appartamento in via Vittorio Emanuele. Si entra, all’intero il 51enne.

È tutto apparentemente in ordine quando, nella manica di un accappatoio appeso a dei ganci del soggiorno la scoperta: una pistola Beretta semiautomatica matricola abrasa e un caricatore con 8 proiettili.

Trovati anche 7 mila e 470 euro e due telefoni di vecchia generazione.

L’arma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti baliscici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati. Il 51enne arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.