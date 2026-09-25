Pomigliano d’Arco: controlli di carabinieri e polizia municipale Pomigliano d’Arco: Controlli di Carabinieri e polizia municipale.

Controlli a tappeto a Pomigliano d’Arco e nella zona periferica della 219 per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterne e per gli agenti della polizia municipale.

Sono ben 15 gli appartamenti di via Jan Palach che rubavano l’energia elettrica, i residenti saranno denunciati per furto.

I militari hanno effettuato diverse perquisizioni anche grazie al cane dell’Arma Telma del nucleo cinofili di Sarno. Sono stati rinvenuti 50 grammi tra hashish e marijuana già pronti per la vendita al dettaglio. La droga era stata nascosta nelle aree comuni.

Identificate 87 persone e controllati 46 veicoli. Sequestrati 11 mezzi per 18 sanzioni al codice della strada.