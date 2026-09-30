Napoli, hashish in bagno e negli slip: un 21enne e una 27enne in manette Il fiuto dell'unità cinofila durante i controlli

Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia Napoli Stella insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo cinofili di Sarno.

Il bilancio conta 311 persone identificate 134 veicoli controllati. Elevate 47 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 65mila euro circa. 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

2 le persone denunciate. Un 21enne, già sottoposto agli arresti domiciliari dovrà rispondere di evasion. E’ stato trovato fuori dalla sua abitazione. Stesso destino per un 39enne che, durante il controllo perché ai domiciliari, è stato trovato in possesso di un impianto di videosorveglianza abusivo composto da 5 telecamere.

Due sono le persone a finire in manette. Un 21enne, già ai domiciliari e una 27enne, incensurata, sono stati arrestati per detenzione di droga a fini spaccio. I due sono conviventi. Durante il controllo i carabinieri, con l’aiuto dell’unità cinofila, hanno trovato all’interno del bagno dell’abitazione 12 stecche di hashish. La 27enne invece, negli slip, nascondeva 15 stecche di hashish per un totale di 37 grammi. Nell’appartamento anche un bilancino di precisione e 750 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. All’esterno altri 300 grammi di hashish nascosti su un tetto di un garage poco distante dal balcone dell’abitazione del 21enne.

Per i due scattano le manette. Il 21enne arresto è ora in carcere, la 27enne è agli arresti domiciliari. Sono entrambi in attesa di giudizio.

Durante la perquisizione è stata denunciata anche una 54enne, madre del ragazzo, per oltraggio a pubblico ufficiale.

Effettuati anche i controlli nelle aree comuni di alcuni edifici. In via Emilia, proprio su un terrazzo condominiale, trovati 50 proiettili calibro 38.