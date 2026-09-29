Palazzo Reale a Napoli: visite serali ed osservazioni astronomiche dal Belvedere Torna "Seconda stella a destra" venerdì 2 ottobre al Palazzo Reale di Napoli

Apertura straordinaria per il Palazzo Reale di Napoli e per il Museo Pignatelli: venerdì 2 ottobre gli edifici propongono ai visitatori un'apertura serale straordinaria con l'obiettivo di ampliare l'offerta culturale proposta. Dalle 20:00 alle ore 24.00, con ultimo ingresso alle ore 23.00, il Palazzo Reale aprirà al costo ridotto di 5,00 euro (3 euro per il Museo Pignatelli fino alle 23:30).

Durante l’apertura serale, inoltre, il Palazzo Reale di Napoli propone il terzo appuntamento con l’evento “Seconda stella a destra”, l’iniziativa organizzata in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. I visitatori potranno accedere allo spazio del Belvedere, grazie al nuovo ascensore di recente realizzazione.

Per la visita serale presso il Palazzo Reale la prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone. Durante le aperture serali non sono visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso.

"Seconda stella a destra", l'evento al Palazzo Reale di Napoli

L'evento consentirà ai visitatori di vivere una serata unica con l'aiuto degli astronomi dell’Osservatorio. Attraverso l’utilizzo di un telescopio professionale, il pubblico verrà guidato in una sessione dedicata all’orientamento astronomico che vedrà protagonista indiscusso il pianeta Saturno ed i suoi anelli.

Le visite partiranno alle ore 20.45, alle ore 21.30 e alle ore 22.15 e avranno la durata di circa 30 minuti. La capienza massima per ogni turno di visita è di 5 persone. Per "Seconda stella a destra" la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: https://portale.museiitaliani.it/b2c/buyTicketless/4bad3b4a-f7ea-4b25-b00f-0a3a52e076c5