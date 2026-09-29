Capri: proroga orario estivo per il servizio trasporto pubblico su gomma

Dal 1° al 20 ottobre 2026 confermati attuali orari delle corse e collegamenti per residenti

capri proroga orario estivo per il servizio trasporto pubblico su gomma

Atc srl proroga l'orario estivo per il servizio di trasporto pubblico su gomma. Dal 1° al 20 ottobre 2026 confermati gli attuali orari delle corse e i collegamenti riservati ai residenti...

Capri.  

Capri Atc srl comunica ai residenti e ai turisti dell’Isola di Capri che la tabella oraria attualmente in vigore per il servizio pubblico di trasporto su gomma è prorogata dal 1° ottobre 2026 al 20 ottobre 2026.

Nel periodo indicato, il servizio proseguirà secondo gli orari già programmati, al fine di garantire la continuità dei collegamenti e agevolare la mobilità di residenti e visitatori sull’intero territorio dell’isola.

Corse riservate ai residenti

Atc srl conferma inoltre le corse dedicate esclusivamente ai residenti, con partenza da Piazzetta Strina e destinazione Anacapri, nei seguenti orari:

13:10

13:40

14:10

Le corse riservate saranno regolarmente effettuate per tutta la durata della proroga, dal 1° al 20 ottobre 2026.

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