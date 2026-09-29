Gran Caffè Gambrinus, Open Day nel Salone degli Specchi il 1° ottobre Il Gran Caffè Gambrinus celebra la Giornata Internazionale del Caffè

Il 1° ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale del Caffè per valorizzare questa bevenda che ha conquistato il mondo. Anche il Gran Caffè Gambrinus si unisce alle celebrazioni di quest'anno con un Open Day, dalle 16:30 alle 19:30, nel prestigioso Salone degli Specchi.

Il più storico bar partenopeo apre le sue porte con un evento speciale per celebrare questa giornata, promossa dall’International Coffee Organization.

Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli per la Giornata Internazionale del Caffè

Un appuntamento interamente dedicato al caffè. Giovedì 1° ottobre dalle 16.30 alle 19.30, il Gran Caffè Gambrinus offre un’esperienza dedicata alla cultura del caffè, tra degustazioni di caffè provenienti da diversi Paesi e preparati con differenti tecniche di estrazione, dimostrazioni di tostatura e macinatura e un’esposizione di chicchi, antichi tostini, macinini e caffettiere.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione tramite questo link: Eventi – Gran Caffè Gambrinus Shop. Bisognerà poi scaricare il ticket e presentarlo all'ingresso.