Acerra: la polizia esegue due provvedimenti di espulsione Lotta al fenomeno dell'immigrazione irregolare

La polizia ha dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione. In particolare, la questura di Napoli ha effettuato, nel comune di Acerra, un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno dato esecuzione a due provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

All’avvenuta convalida dei provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria competente, i duesono stati accompagnati nello Stato di appartenenza.