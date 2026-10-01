IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La strada sbagliata

Gaetano Brunetti ha pubblicato qualche giorno fa un pezzo che sancisce una volta per tutte la strada sbagliata presa dalla SSC Napoli negli ultimi 3 anni. A sostegno della sua tesi il bravo giornalista partenopeo cita tre esempi di madornali e sanguinosi errori commessi nelle ultime campagne acquisti, peraltro da direttori sportivi differenti: Jesper Lindstrøm, Noa Lang e Lorenzo Lucca.
Le scelte - a suo giudizio - risultavano ancora più sbagliate se le si paragonava alla non adeguata attenzione avuta dalla società azzurra per i due giovani fratelli di Castellamare di Stabia, Pio e Sebastiano Esposito, oggi in nazionale.