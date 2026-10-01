IL PIZZINO di Gerardo Casucci: La strada sbagliata Ecco gli errori commessi nelle ultime campagne acquisti dal Napoli...

Gaetano Brunetti ha pubblicato qualche giorno fa un pezzo che sancisce una volta per tutte la strada sbagliata presa dalla SSC Napoli negli ultimi 3 anni. A sostegno della sua tesi il bravo giornalista partenopeo cita tre esempi di madornali e sanguinosi errori commessi nelle ultime campagne acquisti, peraltro da direttori sportivi differenti: Jesper Lindstrøm, Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Le scelte - a suo giudizio - risultavano ancora più sbagliate se le si paragonava alla non adeguata attenzione avuta dalla società azzurra per i due giovani fratelli di Castellamare di Stabia, Pio e Sebastiano Esposito, oggi in nazionale.