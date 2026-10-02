Napoli e provincia: la polizia esegue 27 provvedimenti di espulsione E' il bilancio del mese di settembre

La polizia ha dato esecuzione a 27 provvedimenti di espulsione. La questura ha effettuato, in città e in provincia, numerosi servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare.

Nello specifico, gli agenti dell’ufficio immigrazione hanno dato esecuzione a 27 provvedimenti di espulsione adottati dal prefetto di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

All’avvenuta convalida dei provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria competente, sono stati accompagnati nello Stato di appartenenza.