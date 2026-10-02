AreNapoli, palazzetto sport all’ex Mercato ortofrutticolo: c'è l'ok del Comune Un intervento dal valore complessivo di circa 84 milioni di euro nell'area di Poggioreale

Un complesso polifunzionale all’avanguardia e ad impatto zero (carbon-neutral) con l'obiettivo di accogliere grandi eventi sportivi, musicali e culturali. "AreNapoli" sorgerà sull’area dismessa dell’ex Mercato Ortofrutticolo Comunale nel quartiere Poggioreale. La Giunta comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato la deliberazione che conferma la valutazione positiva per il project financing.

Si tratterà di un intervento dal valore complessivo di circa 84 milioni di euro. «Si tratta di un palazzetto multifunzionale in grado di attrarre numerosi eventi sportivi e musicali, contribuendo a riqualificare l’intera zona di Poggioreale e del Centro Direzionale: un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato che vuole investire nella crescita di Napoli», il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

"AreNapoli", rigenerazione urbana: il progetto

L'Arena principale arvà una capienza di circa 10.000 spettatori per eventi sportivi e fino a 14.500 per eventi musicali. Ci saranno anche strutture sportive accessorie: una palestra di allenamento collegata da circa 1.100 mq, una palestra fitness su due livelli (2.040 mq) e un centro per l’arrampicata sportiva.

Il progetto prevede aree verdi e sociali ad uso pubblico: circa 30.000 mq di parco urbano, articolati in un parco lineare perimetrale di 1,3 km e un parco attrezzato con una cavea per concerti all’aperto, playground per bambini, skatepark e campo polivalente. In aggiunta, verranno realizzati circa 600 mq dedicati a un Caffè Letterario e laboratori inclusivi. Aree commerciali e parcheggi: circa 4.700 mq di spazi commerciali e ristorativi interni, affiancati da un sistema di sosta con oltre 790 posti auto complessivi (tra parcheggi a raso e ampliamento dei silos del Centro Direzionale) e stalli per bus e ciclomotori.

AreNapoli e la concessione del terreno: come funzionerà?

L’opera sarà realizzata con risorse private, a fronte della concessione a titolo non oneroso del diritto di superficie per una durata di 63 anni, al termine dei quali la struttura rientrerà integralmente nel patrimonio dell'Amministrazione. La delibera prende atto del subentro della nuova società AreNapoli S.r.l. (partecipata al 70% da Italstage S.r.l. e al 30% da Graded S.p.A.) quale soggetto proponente.

A seguito dell'avvenuta presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del parere favorevole di esclusione dalla V.I.A. rilasciato dalla Regione Campania, l'iter procedurale proseguirà con la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del PFTE e l'adozione della necessaria variante urbanistica e l'indizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e della gestione.