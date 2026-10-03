Cani maltrattati e feriti, tra carne ammuffita e acqua sporca Carabinieri denunciano 52enne

Legati a catene di 1 metro, le orecchie mutilate, lesioni sul collo dovute allo sfregamento del collare, ferite alle zampe e al petto dermatite da parassiti.



E’ questo lo stato in cui i carabinieri della stazione di Agerola hanno trovato due cani meticci. Nessuno dei due era chippato e, nel fondo dove erano incatenati, un secchio di acqua sporca e scarti di carne ammuffita in una ciotola.



Il proprietario del terreno, 52 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. I due cani sono stati sequestrati e affidati ad un canile giudiziario di Pignataro Maggiore.