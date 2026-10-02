Noa Lang: «Fermo per un anno nella mia crescita. Ecco cosa voglio fare...» Noa Lang: «Voglio ripartire, portando coraggio, creatività e mostrare quello che so fare»

Noa Lang ha giocato 45' minuti contro la Grecia indossando la maglia della Nazionale olandese. Il calciatore del Napoli ha potuto esprimersi nel secondo tempo della gara che si è poi conclusa per 2-2. Al termine del match, Noa Lang ha rilasciato un'intervista ad ESPN, analizzando la partita e soffermandosi anche sul percorso di crescita nell'ultimo anno.

«Abbiamo lasciato per strada due punti. Nel secondo tempo abbiamo ribaltato la situazione, ma non abbiamo vinto. Quindi c’è delusione. Io ho fatto del mio meglio: sono stato pericoloso, ma non ho segnato e non ho fatto assist, quindi c’è sicuramente margine di miglioramento. Ho fatto solo il passaggio prima dell’assist. Ma quelli non vengono conteggiati. Nella mia carriera ne ho fatti tantissimi, di passaggi che portano all’assist, solo che la gente non li vede», queste le parole dell'attaccante azzurro.

Noa Lang dalla Nazionale sulla sua crescita

«Secondo me ho giocato troppo poche partite con la Nazionale, ma devo essere critico anche con me stesso. Forse anch’io sono rimasto fermo per un anno nella mia crescita. Voglio ripartire, continuando a fare quello che so fare meglio. Portare coraggio, creatività e mostrare, come faccio in ogni partita, quello che so fare. E allora sono sicuro che riuscirò ancora a dare un grande contributo alla nazionale».